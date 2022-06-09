В ГД заявили, что соблюдение антироссийских санкций станет уголовным преступлением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Госдумы, представитель "Единой России" Сергей Колунов объяснил суть проекта закона о соблюдении антироссийских санкций. Об этом сообщает "Радио 1".
"Обсуждаемый законопроект ставит вопрос о недопустимости двойной лояльности для любых должностных лиц: как коммерческих, так и иных организаций. Для нашего государства это – необходимая мера по защите своих интересов перед лицом усиливающихся антироссийских санкций. Одновременно в законопроекте идет речь и о защите законных интересов граждан, нарушаемых в целях соблюдения санкций", – пояснил Колунов.
Депутат уточнил, что изменения планируют внести в часть 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ "Злоупотребление полномочиями", дополнив его признаками преступления, "совершенного в целях исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против Российской Федерации".
Парламентарий пояснил, что в соответствии с этим все действия лиц, выполняющих управленческие функции, причинившие вред обществу и государству, будут рассматриваться как уголовное преступление.
Ранее Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер на агрессивные шаги отдельных государств и международных организаций в отношении РФ.
Согласно документу, муниципалитетам и органам госвласти РФ, а также компаниям и гражданам запрещено совершать какие-либо сделки с лицами и организациями, подпавшими под действие соответствующих мер, исполнять перед ними обязательства, если таковые в настоящий момент не исполнены, а также осуществлять с ними финансовые операции.
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