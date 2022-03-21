В Госдуме предложили русифицировать уличные коммерческие вывески

Фото: ТАСС/Zuma/Graeme Roy

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев выступил с предложением запретить в России рекламные уличные вывески на иностранных языках. Об этом сообщает RT.

Письмо с соответствующей инициативой Хамзаев направил руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому. Депутат отметил, что единственным государственным языком РФ, используемым для общения с клиентами и ведения коммерческого документооборота, является русский, однако значительная часть уличных вывесок в крупных городах России содержит надписи на иностранных языках.

По мнению Хамзаева, такие коммерческие баннеры не всегда информативны для россиян. Кроме того, они нивелируют государственный статус русского языка, полагает парламентарий.

"В связи с этим предлагаю обсудить вопрос о возможности внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты в части введения обязанности для российских и иностранных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, использовать в текстовом содержании уличных коммерческих вывесок исключительно русский язык, в том числе проводить и транслитерацию иностранных наименований брендов", – отмечается в письме.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил на 10 лет запретить работу зарубежных компаний, которые до 1 мая не возобновят работу на российском рынке.

3Он отметил, что компании, приостановившие работу в РФ в связи с санкциями Запада, погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределенности относительно их дальнейшей трудовой деятельности и благосостояния.

