В ГД предложили запретить работу не вернувшихся до 1 мая иностранных компаний на 10 лет

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил на 10 лет запретить работу иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок. Об этом сообщает RT.

Парламентарий напомнил, что некоторые иностранные компании в связи с санкциями Запада приостановили работу в России, оказание услуг россиянам и инвестиции. Тем самым они погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределенности относительно их дальнейшей трудовой деятельности и благосостояния.

В связи с этим Федоров попросил оценить целесообразность определения условий возвращения данных компаний: позволить им оперативно восстановить свою деятельность до 1 мая или ввести запрет на ведение коммерческой деятельности.

5 марта сообщалось, что Inditex временно прекращает работу на территории России на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Закрылись магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостановила свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

