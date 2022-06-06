В ЛДПР предложили провести "разумное импортозамещение" в русском языке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Представители ЛДПР предложили ограничить использование заимствованных слов в русском языке. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.
"ЛДПР предлагает провести разумное импортозамещение в русском языке. Так, все уличные вывески и реклама должны быть только на русском языке за исключением названий с использованием имен собственных", – отмечается в сообщении.
Также партия предлагает ограничить заимствования в публикациях государственных СМИ. От журналистов могут потребовать применять русские аналоги в тех случаях, когда иностранный термин может быть легко заменен.
В ЛДПР подчеркнули, что не призывают перейти к "старорусскому языку", поскольку полностью остановить применение англицизмов невозможно.
Накануне сообщалось, что в Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов русскими словами. Спикер республиканского парламента Владимир Константинов заявил, что издание представят на фестивале "Великое русское слово".
Минпросвещения опубликовало новый проект основных правил русской орфографии
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