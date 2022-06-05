Словарь по замещению англицизмов подготовили в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов русскими словами, сообщил спикер республиканского парламента Владимир Константинов.

"Мы подготовили очень симпатичные, с определенным чувством юмора словари. В нем указаны русские варианты заимствованных слов", – сказал он в эфире телеканала "Крым 24".

Константинов пояснил, что словарь планируют представить в рамках международного фестиваля "Великое русское слово", который пройдет в Крыму с 6 по 12 июня. Парламентарий отметил, что богатейший русский язык нуждается в защите.

"Засилье иностранных слов опасно для нашей культуры и языка. Настало время с этим покончить", – отметил Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов выступил с предложением начать процесс очищения русского языка от англицизмов, в частности запретить использовать английские слова в названиях российских компаний. Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день в западных государствах обострилось наступление на все, что связано с РФ, ее народом, языком, духовностью и культурой.