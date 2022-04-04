Аксенов предложил инициировать процесс очищения русского языка от англицизмов

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с предложением начать процесс очищения русского языка от англицизмов, в частности запретить использовать английские слова в названиях российских компаний.

"Внутри страны нам необходимо полное очищение от чужих смыслов. Начать следует с очищения нашего языка, речи и образовательного процесса от англицизмов, которые зачастую используются абсолютно неоправданно, – вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий", – написал глава республики в своем телеграм-канале.

Аксенов обратил внимание на то, что на сегодняшний день в западных государствах обострилось наступление на все, что связано с РФ, ее народом, языком, духовностью и культурой.

"Западный мир отбросил все приличия, все маски, под которыми он скрывал свою пещерную русофобию. Мы должны ответить на это наступление единством всех русских людей во всем мире, единством всех, кто любит Россию, кто считает себя частью русского мира", – заявил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что, исходя из опыта протестных движений в разных государствах, даже небольшое число людей, действующих вместе, может благополучно бороться за свои права и оказывать достаточное влияние на политику страны.

"Давайте вместе дадим массированный и решительный ответ русофобам. Мы можем и должны выстроить нашу коллективную оборону в общественном сознании, в мировом общественном мнении", – подчеркнул Аксенов.

Он отметил, что РФ способна начать борьбу с русофобией, потому что за русским народом правда и большие интеллектуальные ресурсы. Кроме того, как уточнил глава республики, русофобия должна стать "убыточной во всех смыслах, навсегда, везде и для всех".

Ранее член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить в РФ рекламные уличные вывески на иностранных языках. По его мнению, такие коммерческие баннеры не всегда информативны для россиян. Кроме того, они нивелируют государственный статус русского языка.

