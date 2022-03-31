Песков прокомментировал идею Аксенова о национализации имущества украинцев

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по поводу возможности появления закона о национализации имущества украинских олигархов в России. Об этом сообщает ТАСС.

"Я, честно говоря, не знаком с деталями, поэтому не могу ничего сказать", – заявил представитель Кремля.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать проект Федерального закона о национализации имущества украинских олигархов в России. Он уточнил, что в документе следует сделать особый акцент на национализацию всего имущества, принадлежащего украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, которые открыто придерживаются нацизма и киевского режима.

Ранее Песков опроверг сообщения о возможной национализации имущества и компаний российских предпринимателей. Песков посоветовал сохранять трезвость ума и не реагировать на вымышленную информацию.

До этого пресс-секретарь российского президента опроверг сообщения о подготовке ограничений на выезд из России IT-специалистов или дополнительных проверок в их адрес. Дмитрий Песков указал на то, что в России, напротив, готовятся меры по поддержке сотрудников данной отрасли.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

