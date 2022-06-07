Wildberries рассмотрит возможность ребрендинга названия на русском языке

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Владелец интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о засилье иностранных наименований в российском бизнесе, отметив, что компания рассмотрит возможность ребрендинга названия на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.
"Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем", – сказала Бакальчук на форуме "Неделя российского ретейла".
По данным участников рынка, иностранные названия способствуют более активным продажам товаров. Аналитики связывают данную закономерность с устоявшейся в России традицией воспринимать зарубежные бренды как более престижные.
Ранее сообщалось, что руководство "Лукойла" приняло решение сохранить сеть АЗС Shell в виде отдельного дочернего общества компании и развивать его под имеющимся с 2005 года брендом Teboil. Для АЗС Teboil разработают новые брендированные виды инновационного топлива и собственную программу лояльности, интегрированную с программой "Лукойла".
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