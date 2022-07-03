СК РФ устанавливает личности причастных к обстрелу Белгорода военных ВСУ

Следственный комитет России устанавливает личности украинских боевиков, причастных к обстрелу Белгорода.

По факту обстрела возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если они продолжат провокации на территории России.

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