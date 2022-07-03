США намерены ужесточить контроль за оружием, которое поставляют Украине – СМИ

США намерены ужесточить контроль за оружием, которое поставляют Украине. Об этом сообщает военный портал Defense One.

Пентагон планирует отправить в Киев своих экспертов, чтобы проследить, как хранят и используют американскую технику. Пока все, что могут сделать официальные лица США, это просмотреть финансовые отчеты о поставках.

Тем временем американские законодатели настаивают, что в правительстве нужно создать специальный контролирующий орган.

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