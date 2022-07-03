Российские ПВО сбили два украинских Су-25 – МО РФ

Российские ПВО сбили два украинских Су-25 и десять беспилотников. Также ВС РФ перехватили восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, стало известно, что российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска. Подробнее о ходе спецоперации на Украине – в эфире телеканала Москва 24.

