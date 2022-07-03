Минобороны РФ опубликовало кадры из освобожденного населенного пункта. По данным ведомства, отступая, украинские войска разрушили храм.

Как сообщили в ведомстве, ВСУ сравнивают с землей населенные пункты. Уцелевшие здания, в том числе важные социальные объекты, минируют. Обезвреживать территории помогают российские военные.

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