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Политика

12:14

ВКС РФ сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

политика

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Российская военная авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 в небе над Николаевской областью, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе Баштанки Николаевской области сбит в воздухе самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины", – сказал генерал.

Также, по его словам, российские военные уничтожили огневую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Троицкого Одесской области.

Ранее стало известно, что российская боевая авиация нанесла удар по базе подготовки иностранных наемников на Украине. В Минобороны РФ уточнили, что высокоточным оружием за сутки ВКС уничтожили четыре пункта управления. Среди них, помимо базы подготовки наемников в районе Николаева, батальоны территориальной обороны "Харьков-1" и "Харьков-2".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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