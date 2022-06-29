В Минобороны заявили об уничтожении базы ремонта техники ВСУ в Лисичанске

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

База ремонта техники ВСУ в Лисичанске и база горючего в Николаевской области уничтожены российскими военнослужащими, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ВС РФ также поразили военных и технику ВСУ в 32 районах, 8 складов боеприпасов и вооружения в районах Шевченково Херсонской области, Спорное ДНР, Николаев и Очаково Николаевской области.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская военная авиация нанесла удар по ангарам Вооруженных сил Украины с американским и европейским оружием в Кременчуге Полтавской области.

По словам Конашенкова, детонация хранившихся в ангарах боеприпасов привела к пожару в находящемся поблизости неработающем торговом центре.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

