ВКС уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российская боевая авиация нанесла удар по базе подготовки иностранных наемников на Украине, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что высокоточным оружием за сутки ВКС уничтожили четыре пункта управления. Среди них, помимо базы подготовки наемников в районе Николаева, – батальоны территориальной обороны "Харьков-1" и "Харьков-2". Также уничтожены войска и техника ВСУ в 32 районах, ремонтная база, восемь складов боеприпасов и вооружения, а также база горючего.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская военная авиация нанесла удар по ангарам Вооруженных сил Украины с американским и европейским оружием в Кременчуге Полтавской области.

По словам Конашенкова, детонация хранившихся в ангарах боеприпасов привела к пожару в находящемся поблизости неработающем торговом центре.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

