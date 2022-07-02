Минобороны РФ показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

Минобороны РФ опубликовало новые кадры о ходе военной спецоперации по защите Донбасса. На них запечатлена боевая работа штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России.

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины. Пуски ракет выполняли парами боевых самолетов с малых высот. Были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника ВСУ.

После этого специалисты инженерно-технического состава подготовили авиатехнику к повторному боевому вылету. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

