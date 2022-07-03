Больше 110 водителей задержали в Москве с начала года за взятки инспекторам ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала текущего года в Москве задержали свыше 110 автомобилистов, попытавшихся дать взятки инспекторам ГИБДД. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника столичной Госавтоинспекции Александра Быкова.

"За дачу взятки <...> задержаны более 110 участников дорожного движения. Количество таких фактов по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на треть", – рассказал Быков.

Собеседник агентства напомнил, что дача взятки должностному лицу является уголовным преступлением. Виновникам могут грозить в том числе тюремные сроки.

Ранее стало известно, что сотрудники ГАИ в России больше не будут использовать ручные средства фиксации нарушений ПДД. Соответствующее решение принял глава МВД Владимир Колокольцев. В ведомстве отметили, что сегодня безопасность движения на дорогах РФ обеспечивают 23,4 тысячи стационарных камер фиксации нарушений.

