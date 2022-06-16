Юрист предупредил об ужесточении требований к выдаче водительских прав в РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 1 сентября 2023 года могут вступить в силу подготовленные МВД поправки в действующее законодательство, которые, в частности, уточнят и ужесточат требования к получению водительских прав. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"Вполне справедливым видится изменение, запрещающее водителям, наказанным судом за вождение в пьяном виде, в течение года после решения суда сдавать экзамен на права в ГИБДД", — отмечает эксперт.

Кроме того, по словам юриста, иностранцев могут обязать в течение года после получения вида на жительство в России обменять национальное водительское удостоверение на российское, в частности, с прохождением медицинского освидетельствования и проверки навыков вождения.

Помимо этого, по планам разработчиков, для управления автобусом или микроавтобусом потребуется стаж вождения не менее одного года (управление легковушкой или грузовиком).

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий сдавать экзамен на получение водительского удостоверения, если ранее был вынесен административный штраф за вождение в нетрезвом виде.

В пояснительной записке отмечается, что запрет будет действовать до истечения срока, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми данному административному наказанию.

Кроме того, данный законопроект предусматривает допуск водителей к управлению автобусом только при наличии стажа управления транспортным средством других категорий. Также уточняются вопросы допуска к управлению ТС на территории России лиц, имеющих иностранные водительские удостоверения международного образца.

Также сообщалось, что в МВД России предлагают обязать желающих управлять автобусом сначала получить права категории В или С, накопить в течение года опыт вождения легкового автомобиля, затем начать обучение на права категории D.

Как отметили в ГИБДД, такие изменения позволят снизить число аварий на дорогах. Там подчеркнули, что автобусные ДТП отличаются наиболее тяжелыми последствиями.

