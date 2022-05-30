В МВД РФ предложили внести изменения в порядок получения водительских прав

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МВД России предлагает обязать желающих управлять автобусом сначала получить права категории В или С, накопить в течение года опыт вождения легкового автомобиля, затем начать обучение на права категории D. Об этом сообщает "Российская газета".

Как отметили в ГИБДД, такие изменения позволят снизить число аварий на дорогах. Там подчеркнули, что автобусные ДТП отличаются наиболее тяжелыми последствиями.

По словам владельца автошколы в Германии Вольдемара Кооса, такая практика является стандартной в Европе, она дает возможность наработать необходимый для тяжелой техники водительский опыт.

Законопроект также предполагает, что иностранный гражданин с выданными в другом государстве водительскими правами не сможет работать водителем на территории РФ до тех пор, пока не пройдет обучение в российской автошколе, получит свидетельство о профессии "водитель", сдаст экзамен в ГИБДД и получит право на управление.

Кроме того, если водитель был ранее лишен прав или если в отношении него возбуждено уголовное дело, он не может быть допущен к сдаче экзаменов.

Уточняется, что документ был утвержден в рабочей группе по безопасности дорожного движения в Аналитическом центре по регуляторной гильотине.

Ранее в ГИБДД сообщили, что автоматическое продление действия истекших водительских прав распространяется только на национальные удостоверения и действует в РФ. Для управления автомобилем за рубежом необходимо поменять водительское удостоверение, добавили в ГИБДД.

Кроме того, водительские права нужно поменять при изменении данных водителя, появлении медицинских ограничений на управление транспортом и в случае, если само удостоверение утрачено или повреждено.