Задержанным пьяными и без прав водителям усложнят сдачу экзамена в ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России могут ввести запрет на сдачу экзамена в ГИБДД в течение всего периода действия административного наказания за езду в нетрезвом виде без прав, передает ТАСС.

В настоящий момент законодательством предусмотрено лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет за вождение в нетрезвом виде. В то же время, после езды без прав можно свободно их получить впоследствии.

Поправки в действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривают "запрет на допуск к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами и (или) выдаче водительских удостоверений <…> до истечения срока, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми административному наказанию".

По КоАП человек считается подвергнутым административному наказанию в течение года со дня исполнения постановления или уплаты штрафа.

По информации ГИБДД Москвы, в мае 2022 года в столице были задержаны более 1,6 тысячи водителей с признаками опьянения. От прохождения освидетельствования отказались 852 автомобилиста.