Упавших в битум собак спасли на Сахалине

На Сахалине спасли двух собак, которые упали в битум. Одну из них смогли вызволить прохожие, а второму пострадавшему животному потребовались спасатели.

К моменту приезда спасателей собака тяжело дышала и не реагировала на людей. В результате ее освободили, животных доставили в благотворительный фонд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

