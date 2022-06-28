Четыре из пяти полос открыли для проезда на Киевском шоссе

На Киевском шоссе, в районе аэропорта Внуково, открыли для проезда четыре из пяти полос. Об этом сообщили в Дептрансе.

Движение было полностью перекрыто из-за аварии с участием двух автомобилей. Пока о состоянии пострадавших данных нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.