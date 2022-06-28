Фермеры заблокировали трафик в Нидерландах из-за нового закона о снижении вредных выбросов

В Нидерландах трафик парализовало из-за нашествия тракторов. Фермеры блокируют движение по федеральным трассам в знак протеста. Они выступают против мер, нацеленных на снижение вредных выбросов в стране.

В частности, речь идет о законе, который лишает их возможности использовать технику на дизеле, то есть людей оставляют без работы. Местные жители, которые не имеют отношения к сельскому хозяйству, акцию поддерживают. И это не первая протестная демонстрация фермеров в стране.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.