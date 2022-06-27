Пострадавшим от подтоплений в Крыму выплатят по 10 тысяч рублей, сообщают СМИ.

Отмечается, что дожди в регионе начались 26 июня, подтопления Симферопольского района Крыма оказались рекордными за последние 30-40 лет. А в Белогорске за ночь выпала почти месячная норма осадков.

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