Мощные ливни затопили улицы в Краснодаре

В Краснодаре улицы превратились в реки из-за ливней. Там невозможно пройти или проехать, только проплыть.

В соцсетях появилось видео того, как пара сплавляется по городу на надувных лодках прямо под дождем. На некоторых улицах это единственный способ передвижения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.