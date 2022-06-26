Свыше 150 новых спортивных объектов появилось в Москве с 2011 года – Собянин

26 июня, 19:09
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Более 150 новых спортивных объектов появилось в Москве с 2011 года. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
По его словам, в прошлом году удалось создать около 1 300 новых общедоступных спортивных зон, а в общей сложности их насчитывается примерно 28 000. Он добавил, в городе строят не только стадионы и центры подготовки профессионалов, но и центры для любителей.
"Отрадно, что сейчас здоровый образ жизни и спорт очень популярны у москвичей. Я тоже стараюсь находить для него время. В юности участвовал в первенствах по футболу, играл в волейбольной команде, катался на лыжах. Позже увлекся большим теннисом – до сих пор с удовольствием выхожу на корт", – написал Собянин.
Мэр отметил, что в городе активно развивают спортивную инфраструктуру, чтобы каждый человек имел возможность заниматься.
Ранее Собянин рассказал, что за последние 11 лет в Москве благоустроили 36 набережных. По словам Собянина, набережные объединяют в прогулочные маршруты со смотровыми площадками. Пример такого маршрута – дорога от Таганской до комплекса "Москва-Сити". За прошлый год в столице благоустроили четыре набережных острова Балчуг: Софийскую, Космодамианскую, Раушскую и Садовническую.
36 набережных благоустроили в Москве за последние годы – Собянин
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