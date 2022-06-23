Пожар в цеху в подмосковных Электроуглях потушен

23 июня, 21:11
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в лакокрасочном цеху в подмосковных Электроуглях спустя почти 13 часов после начала тушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.
"В 20:08 по московскому времени ликвидация последствий пожара, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Информация о пожаре в цехе с растворителем и лакокрасочными изделиями в подмосковных Электроуглях поступила спасателям в 06:58 в четверг, 23 июня. При тушении взрывались емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате пожара обрушилась крыша здания. Возгоранию присвоили второй ранг сложности.
К ликвидации огня были привлечены 55 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 16 человек и 5 единиц техники. В 10:06 пожар был локализован, в 11:23 спасатели ликвидировали открытое горение.
Открытое горение в цехе в Электроуглях ликвидировано
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