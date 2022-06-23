Цистерна с газом загорелась в Свердловской области на АЗС

Цистерна с газом загорелась на заправке в Свердловской области. По данным МЧС, из-за пожара никто не пострадал.

Огонь разгорелся после разгерметизация цистерны. Площадь пожара составляет 70 квадратных метров. На месте работают пожарные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

