Открытое горение в цехе в Электроуглях ликвидировано

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Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе с растворителем и лакокрасочными изделиями в подмосковных Электроуглях, сообщает ТАСС.

Ликвидацию открытого горения объявили в 11:23. В 10:06 пожар локализовали. Как стало известно ранее, в результате возгорания обрушилась крыша здания. При тушении взрывались емкости с легковоспламеняющейся жидкостью – всего 10. Пожарные провели пенную атаку.

К ликвидации огня привлечены 55 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 16 человек и 5 единиц техники. Был объявлен второй ранг сложности.

ЧП произошло в доме 116 на Центральной улице. Пожар вспыхнул в цехе с растворителем и лакокрасочными изделиями. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Рядом с горящим зданием вплотную находятся еще два объекта. Их общая площадь составляет четыре тысячи квадратных метров.

