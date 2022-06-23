В Сети появились первые кадры пожара в цехе в Электроуглях

В Сети появились первые кадры пожара в подмосковных Электроуглях. Там специалисты тушат один из цехов лакокрасочного завода "Радуга Синтез".

Пламя охватило более полутора тысяч квадратных метров. Воспламенился хранившийся на предприятии растворитель, уточнили в МЧС.

Пожару присвоили повышенный уровень сложности. О жертвах и пострадавших информации не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

