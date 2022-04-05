"Московский патруль": разбойное нападение произошло на Волгоградском проспекте

До 10 лет лишения свободы грозит 18-летнему гостю столицы, которого задержали на юго-востоке Москвы по подозрению в разбойном нападении. Драку зафиксировала уличная камера видеонаблюдения на Волгоградском проспекте.

Один из нападавших, угрожая ножом, выхватил у потерпевшего из кармана куртки мобильный телефон и сорвал с шеи серебряную цепочку. Затем незнакомцы потребовали передать им денежные средства или сообщить код доступа в онлайн-банк. Впоследствии с мобильного устройства потерпевшего были списаны 8 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.