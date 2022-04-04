Движение восстановлено под трассой М9 после ДТП с рейсовым автобусом

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

На 105-м километре трассы М9 восстановили движение после аварии с участием рейсового автобуса. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства транспорта Подмосковья.

Утром 4 апреля рейсовый автобус Москва – Волоколамск упал с эстакады трассы М9 на прилегающую дорогу при повороте на деревню Матренино. Перед падением автобус пробил отбойник.

В результате аварии погибли два человека, а пострадали 12, четверо из которых находятся в больницах в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Водитель рейсового автобуса выжил. Медики оказали ему необходимую помощь.

По факту инцидента СК РФ возбудил два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Отдельную проверку намерен провести Ространснадзор. Как объяснили в пресс-службе, ведомство оценит соблюдение перевозчиком законодательства РФ в области пассажирских перевозок.

