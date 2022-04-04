Семьям погибших в ДТП под Волоколамском выплатят больше 2 млн рублей

14:12
Фото: МВД Медиа
Семьям пассажиров, погибших в результате падения автобуса с эстакады на трассе в Подмосковье, выплатят свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.
"Выплата за каждого погибшего предусмотрена в размере 2 миллионов 25 тысяч рублей. Все пострадавшие в аварии пассажиры также получат страховые выплаты, согласно Федеральному закону об обязательной гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами", – отметили в пресс-службе.
Утром 4 апреля рейсовый автобус Москва – Волоколамск упал с эстакады трассы М9 на прилегающую дорогу при повороте на деревню Матренино. Перед падением автобус пробил отбойник. В результате аварии погибли два человека, а пострадали 12, четверо из которых находятся в больницах в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Водитель рейсового автобуса выжил, но находится в стрессовом состоянии. Медики оказали ему необходимую помощь. Как отметили в региональном правительстве, перед рейсом он прошел обязательный медосмотр, кроме того, с 2001 года водитель ни разу не попадал в аварии по собственной вине.
Уточняется, что автобус выпущен в 2017 году. Последний раз он проходил техосмотр 23 марта этого года, а перед выходом на рейс 4 апреля проходил проверку и находился в исправном состоянии.
По факту инцидента СК РФ возбудил два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. В последнем случае соответствующая уголовная статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Отдельную проверку намерен провести Ространснадзор. Как объяснили в пресс-службе, ведомство оценит соблюдение перевозчиком законодательства РФ в области пассажирских перевозок. На место трагедии направлены начальник управления государственного автомобильного и дорожного надзора Алексей Сергеев, а также сотрудники центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора.
Семьям погибших в ДТП под Волоколамском выплатят больше 2 млн рублей
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