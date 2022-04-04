Четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии

Фото: МЧС России/ТАСС

Четверо пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Московской области находятся в больницах в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства Подмосковья Светлану Стригункову.

"Двое погибших у нас. Четверо в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Двое вертолетами улетели сразу в Красногорск в травмцентр первого уровня, двое – сейчас их стабилизируют в реанимации Волоколамска", – рассказала она.

По словам Стригунковой, состояние 8 пострадавших оценивается как средней тяжести. Они останутся в Волоколамской ЦРБ.

Утром 4 апреля рейсовый автобус Москва – Волоколамск упал с эстакады трассы М9 на прилегающую дорогу при повороте на деревню Матренино. Перед падением автобус пробил отбойник.

Водитель рейсового автобуса выжил, но находится в стрессовом состоянии. Медики также оказали ему необходимую помощь.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.