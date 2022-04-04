СК возбудил дело после падения рейсового автобуса с эстакады в Подмосковье

11:47
Фото: Москва 24
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту падения рейсового автобуса с эстакады в Подмосковье. Об этом ТАСС рассказала представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
Инцидент произошел утром 4 апреля. Автобус сообщением Москва – Волоколамск при повороте на деревню Матренино пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу. Изначально сообщалось о 2 погибших и 18 пострадавших.
Позже в Минздраве Подмосковья уточнили, что в результате инцидента погибли 2 человека, а пострадали 8. В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают бригады скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф, задействованы два вертолета санитарной авиации. Пострадавших направляют в больницы, подведомственные министерству здравоохранения Московской области.
СК начал проверку после падения автобуса с эстакады в Подмосковье
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: