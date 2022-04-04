СК возбудил дело после падения рейсового автобуса с эстакады в Подмосковье

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту падения рейсового автобуса с эстакады в Подмосковье. Об этом ТАСС рассказала представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел утром 4 апреля. Автобус сообщением Москва – Волоколамск при повороте на деревню Матренино пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу. Изначально сообщалось о 2 погибших и 18 пострадавших.

Позже в Минздраве Подмосковья уточнили, что в результате инцидента погибли 2 человека, а пострадали 8. В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают бригады скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф, задействованы два вертолета санитарной авиации. Пострадавших направляют в больницы, подведомственные министерству здравоохранения Московской области.