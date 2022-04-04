2 человека погибли и 8 пострадали при падении автобуса с эстакады в Подмосковье – Минздрав

Видео: Москва 24

Два человека погибли и восемь пострадали при падении автобуса с эстакады на трассе М9 в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

"На месте работают бригады скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф, задействованы два вертолета санитарной авиации", – отметили в ведомстве.

В настоящее время пострадавших направляют в больницы, подведомственные министерству здравоохранения Московской области.

Видео: Москва 24

Утром в понедельник рейсовый автобус сообщением Москва – Волоколамск при повороте на деревню Матренино пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу.

По данному факту проверки организовали Следственный комитет и прокуратура Московской области.