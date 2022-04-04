СК начал проверку после падения автобуса с эстакады в Подмосковье

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Следственный комитет начал доследственную проверку по факту падения рейсового автобуса с эстакады в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК РФ по Московской области незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия и организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в понедельник, 4 апреля. При повороте на деревню Матренино автобус, который ехал из Москвы в Волоколамск, пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу. В результате произошедшего два человека погибли, пострадали 18 человек. Всего в автобусе в момент инцидента находились 20 человек.



Видео: Москва 24

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко.