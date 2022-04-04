Опубликованы видео с места падения автобуса в Подмосковье

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В понедельник, 4 апреля, рейсовый автобус Москва – Волоколамск упал с эстакады трассы М9 на прилегающую дорогу при повороте на деревню Матренино. Перед падением автобус пробил отбойник.

В момент инцидента внутри салона находились 20 человек. В Минздраве Московской области рассказали, что в ДТП погибли два человека, еще восемь пострадали. Пострадавших направляют в больницы, подведомственные министерству.



Видео: Москва 24

Видео: Москва 24