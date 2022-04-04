Водитель упавшего с эстакады в Подмосковье автобуса жив

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Водитель рейсового автобуса, упавшего с эстакады на трассе М-9 "Балтия" в Подмосковье, жив, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что он пострадал и находится в стрессовом состоянии. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Также сообщается, что водитель задержан.

ДТП произошло в понедельник, 4 апреля. При повороте на деревню Матренино рейсовый автобус сообщением Москва – Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу. В результате произошедшего два человека погибли, пострадали 8 человек. Всего в автобусе в момент инцидента находились 20 человек. Пострадавших госпитализировали в стационары, подведомственные Минздраву Московской области.

Следственный комитет начал доследственную проверку после падения автобуса с эстакады.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко.