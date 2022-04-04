Еще одно уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Подмосковье

13:31
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Еще одно уголовное дело возбуждено после ДТП в Подмосковье, где рейсовый автобус упал с эстакады, сообщает Агентство "Москва".
Дело расследуется по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Утром 4 апреля рейсовый автобус Москва – Волоколамск упал с эстакады трассы М9 на прилегающую дорогу при повороте на деревню Матренино. Перед падением автобус пробил отбойник.
Водитель рейсового автобуса выжил, но находится в стрессовом состоянии. Медики также оказали ему необходимую помощь.
В результате аварии погибли два человека. Пострадали 14 человек. Четверо из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в больницах. Состояние восьми пострадавших оценивается как средней тяжести.
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