Небензя заявил о несостыковках в западной версии событий в Буче

Фото: ТАСС/EPA/JASON SZENES
Представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что на фейк о событиях в Буче Киевской области могли повестись только дилетанты или Запад, которому безразлична Украина.
"Я понимаю, вы видели трупы, слышали рассказы. Вы увидели только то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок в той версии событий, которую продвигают украинские и западные СМИ", – сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.
Как сообщает Life.ru, Небензя указал на то, что тел на улицах города не было после ухода российских войск, что подтверждают видеозаписи. Также, по словам постпреда РФ при ООН, трупы на видео не выглядят так, как будто пролежали там несколько дней.
Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал.
В ведомстве подчеркнули, что на фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Небензя заявил, что обвинения Украины в отношении ВС РФ ничем не подтверждаются
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