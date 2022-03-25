Ландшафтный пожар произошел в Астраханском заповеднике

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В районе Тишковского канала в Астраханской области вечером 24 марта произошел пожар, который затем из-за сильного ветра перекинулся на Трехизбинский участок заповедника.

Как рассказала РИА Новости представитель заповедника, пожар охватил около 130 гектаров тростниковой растительности. К утру 25 марта возгорание было локализовано на площади около 2,2 тысячи гектаров. На месте еще работают 16 человек и 9 единиц техники.

"По данным на утро 25 марта, пожар локализован, открытого пламени не наблюдается, задымление и процесс тления сосредоточены на трех очагах", – уточняется в сообщении.

Ранее на нефтебазе в Кстове в Нижегородской области загорелись семь бензовозов с дизельным топливом. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Погибших и пострадавших в результате нет. По факту происшествия проверку организовала региональная прокуратура.

