"Московский патруль": суд арестовал блогера Запирова по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы сегодня арестовал пранкера Хизри Запирова, которого обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, блогер не только развлекал своих подписчиков безумными роликами, но и обманывал их.

О том, что за мошенническую схему он придумал, – в сюжете телеканала Москва 24.

