Meta нарушает права россиян и несет угрозу конституционному строю РФ – суд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Компания Meta, признанная в РФ экстремистской и запрещенная в РФ, нарушает права россиян и несет угрозу конституционному строю России. Это указал Тверской суд Москвы при вынесении решения о запрете компании за экстремизм, сообщает РИА Новости.

В постановлении говорится, что американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. (признана экстремистской и запрещена в РФ) распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к насильственным действиям экстремистского характера в отношении граждан России.

21 марта Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. В суде сочли, что деятельность Meta (также признана экстремистской и запрещена в РФ), которой принадлежат соцсети, направлена против России и вооруженных сил страны.

До этого компания разрешила в своих соцсетях призывы к насилию против российских военных и отказались удалять противоправный контент. При этом отмечалось, что запреты не распространяются на гражданское население России.

Позднее компания изменила свою политику, заявив о недопустимости русофобии и призывов к насилию против россиян.

