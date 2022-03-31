Суд на Урале приговорил к пяти годам колонии женщину, державшую дочь в шкафу

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Жительница города Карпинска в Свердловской области, полгода державшая свою новорожденную дочь в шкафу, получила пять лет колонии. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

"Суд назначил виновной наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 60 тысяч рублей, с отсрочкой исполнения наказания в виде лишения свободы вплоть до достижения средним ребенком возраста 14 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд признал вину женщины в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, его истязании и оставлении в опасности. Государственное обвинение требовало для матери наказание в виде 6 лет заключения.

В 2020 году женщина родила девочку самостоятельно. В течение полугода она регулярно оставляла ребенка одного в квартире, не ухаживала за новорожденной, не давала еды и воды.

Ребенка обнаружили подруги женщины, которые пришли в гости. Они вызвали скорую помощь и полицию. Экспертиза в отношении матери показала, что женщина вменяема.