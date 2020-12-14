Девочку, которую мать держала в шкафу, выписали из больницы

Фото: телеграмм-канал "Подъем"

Девочку, которую мать полгода прятала в шкафу в свердловском Карпинске, выписали из больницы в Екатеринбурге. Ребенка в начале октября госпитализировали с дистрофией, сообщает РИА Новости.

"Ее выписали в конце прошлой недели. Состояние стабильное, вес более 6 килограммов, – сказала собеседница агентства.

Жительница Карпинска полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Женщина не оформляла свидетельство о рождении и скрывала дочь от своих знакомых.

После обнаружения ребенка врачи рассказали, что девочка была в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес составлял всего 3 килограмма 100 граммов.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. У женщины есть еще двое детей. Их отправили в один из детских домов. Саму мать направили в психбольницу.

По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова, девочку не сразу передадут родственникам, которые готовы оформить над ней опеку, а переведут в одно из учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей до окончания следствия.