Державшую дочь в шкафу женщину поместили под охрану в психбольнице на Урале

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Мать шестимесячной девочки, которую прятали с рождения в шкафу в городе Карпинске в Свердловской области, поместили в психоневрологический диспансер. Сейчас женщина находится в охраняемом отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека по региону Татьяну Мерзлякову.

"Она помещена, как мы его называем, в "стражное отделение" – не просто в ПНД, а в то, которое под охраной. Экспертизу, по моим данным, еще не закончили", – объяснила Мерзлякова.

9 октября сообщалось, что жительница Карпинска полгода удерживала новорожденную дочь в шкафу. В результате ребенок оказался в истощенном состоянии. Женщина не оформляла свидетельство о рождении и скрывала дочь от своих знакомых.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Еще одно дело касается неисполнения обязанностей по воспитанию. Согласно версии следствия, матери девочки могут вменить покушение на убийство.

У женщины, державшей ребенка в шкафу, есть еще двое детей. Их отправили в один из детских домов. Свердловский детский омбудсмен сообщил, что они будут переданы под опеку родственникам. Саму мать поместили в психиатрическую больницу.