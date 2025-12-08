Совбез ООН проведет заседание по Украине 9 декабря

Фото: depositphotos/ognjen1234

Совет безопасности ООН проведет открытое заседание по конфликту на Украине во вторник, 9 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постпредство Словении при всемирной организации.

Проведение встречи было запрошено Словенией в национальном качестве, а также Францией, Великобританией, Грецией и Данией. Начало заседания намечено на 10:00 по местному времени (18:00 по Москве).

Россия и США ведут стыковку трудных положений, которые должны определить форму и судьбу будущего документа по Украине, сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что работа над конкретными предложениями и формулировками будущего документа еще впереди.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован украинским лидером Владимиром Зеленским, поскольку тот все еще не прочитал мирное предложение по урегулированию конфликта. При этом окружение Зеленского было крайне довольно предложением Вашингтона, отметил Трамп.