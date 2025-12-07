Ушаков: РФ и США ведут стыковку положений для документа по Украине

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Россия и США ведут стыковку трудных положений, которые должны определить форму и судьбу будущего документа по Украине. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, сейчас российская и американская стороны работают в контексте долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

"Сейчас речь идет не о каком-то перемирии, речь идет о перспективах долгосрочного урегулирования. Вот что важно", – подчеркнул Ушаков.

Он также добавил, что работа Москвы и Вашингтона над конкретными предложениями и формулировками будущего документа еще впереди.

При этом американцы, с которыми ведется разговор, подчеркивают, что украинский конфликт не начался бы при нынешнем президенте США Дональде Трампе.

Глава Белого дома ранее заявил, что США напряженно работают над завершением конфликта на Украине. Он подчеркнул, что это нужно остановить.

Владимир Путин подтвердил, что Штаты активно ищут решение. По мнению президента РФ, Вашингтон имеет свое понимание, почему конфликт должен быть завершен как можно скорее.

Российский лидер также призвал правительство Украины осознать, что наилучший способ решить проблемы – это переговоры.