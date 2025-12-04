Форма поиска по сайту

04 декабря, 19:02

Политика

Путин заявил, что США активно ищут решение украинского конфликта

Фото: kremlin.ru

США активно ищут решение украинского конфликта, заявил Владимир Путин в интервью каналу India Today.

Вашингтон имеет свое понимание, почему конфликт должен быть завершен как можно скорее. По словам российского лидера, президент США Дональд Трамп хочет его быстрого завершения, в том числе из-за гуманитарных соображений.

"У президента Трампа своя повестка дня, свои цели, тогда как мы концентрируемся на своих, не направленных против кого-либо, а нацеленных на защиту наших соответствующих интересов", – сказал президент РФ.

Путин уверен, что американский президент искренне хочет урегулирования. Кроме того, Трамп постоянно говорит о своем желании уменьшить потери в ситуации на Украине. Россия также хочет завершить войну, которую Запад развязал против нее руками Украины, отметил президент РФ.

"Украина приняла решение воевать. Теперь их военные действия практически загнали их в угол", – отметил Путин.

Лидер страны напомнил, что конфликт начинала не РФ – это именно западные страны потворствовали государственному перевороту на Украине. В это же время Путин подчеркнул, что главным является не просто одержать победу, а защитить интересы страны и защитить людей.

"Россия намерена защищать свои интересы, защищать своих людей, которые там живут, свои традиционные ценности, русский язык и так далее", – указал президент.

Ранее Путин говорил, что Россия освободит Донбасс и Новороссию в любом случае – военным или иным путем. По его словам, в первом случае территории будут освобождены в ходе военных действий. Во втором – войска Украины сами оставят их и перестанут уничтожать мирное население.

